Tele-dolandırıcıların kurbanı olan Musa Güzel 25 yıllık emeğini kaybetti

Tele-dolandırıcılar hız kesmiyor. Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, finansçı Aysun Mercan, yüksek mühendis Ceren Ataman, Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, Mimarlar Odası'na bağlı Mimarlık Vakfı Başkanı Bülend Ceylan gibi ünlü isimler telefon tuzağına düştü. Hepsi de dolandırıldıklarını anlamadıklarını söyledi. Sadece ünlüler mi? Elbette hayır. Bu dolandırıcılık ağına düşen son kişi Gümüşhane'de yaşayan emekli Güzel oldu. İETT'den emekli olduktan sonra memleketi Gümüşhane'ye dönen 60 yaşındaki Musa Güzel, emekli ikramiyesinin 200 bin lirasını, kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp daha önce çektiği kredinin dosya masraflarını geri ödeyeceklerini söyleyen telefon dolandırıcılarına kaptırdı. Tuzağa düştüğünü söyleyen Güzel, "25 yıllık birikimim 1 saatte gitti" dedi. Güzel, "Herkes çok dikkatli olsun. Bu işin şakası yok" dedi.
Bülend Ceylan, dolandırıcılara 499 bin doları, İstanbul'un çeşitli otobüs duraklarında poşet içinde parça parça verdi.
İstanbul Bebek'te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel 10 günde 10 milyon lira dolandırıldı.