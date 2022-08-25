Finans uzmanı Aysun Mercan , dolandırıcılara 4 seferde 15 milyon TL kaptırdı. Selami Ç . tutuklandı. Haklarında dava açılan sanıklar İstanbul Ağır Ceza'da yargılanacak.

İstanbul Bebek'te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel 10 günde 10 milyon lira dolandırıldı.

Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı , 500 bin lira dolandırıldı.

Teledolandırıcıların son kurbanı Bülend Ceylan oldu! 9 milyon lirasını kaptırdı, 10 milyonluk iki evini kaptırırken uyandı