Teledolandırıcıların son kurbanı Bülend Ceylan oldu! 9 milyon lirasını kaptırdı, 10 milyonluk iki evini kaptırırken uyandı

İstanbul'da Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu, ünlü finansçı Aysun Mercan, yüksek mühendis Ceren Ataman, Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar'dan sonra dolandırıcıların son kurbanı Mimarlar Odası'na bağlı Mimarlık Vakfı Başkanı Bülend Ceylan (71) oldu. Ceylan, kendini polis diye tanıtan dolandırıcılara çeşitli otobüs duraklarında parça parça elden 499 bin dolar teslim etti. Çetenin isteği üzerine kasadaki altınlarını ve Zekeriyaköy ve Ulus'taki 10 milyon liralık iki evini satmak istedi. Bunun için emlakçıyla görüşmeye başlayınca dolandırıldığını fark etti. Hemen polise gitti. Dolandırıldığını bildirdi!
ÇETE YAKALANDI!
Ekipler, şikayet üzerine örgütü aylarca teknik ve fiziki olarak takip etti. Operasyonla gözaltına alınan tele-dolandırıcılık örgütü üyesi 7 şüpheliden Abdullah T, İbrahim K, Mustafa P, Kadir Y, Selami Ç. tutuklandı. Haklarında dava açılan sanıklar İstanbul Ağır Ceza'da yargılanacak.
Bülend Ceylan, dolandırıcılara 499 bin doları, İstanbul'un çeşitli otobüs duraklarında poşet içinde parça parça verdi.