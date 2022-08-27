Çorum'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı devrildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Arifegazili Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Suat Y. yönetimindeki 52 AAF 868 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yan yatan tır, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile tırda yolcu olarak bulunan diğer şoför Sedat A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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