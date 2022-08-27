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    • Yaşam
    • 28.08.2022 06:03
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    • 28.08.2022 06:03
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    Çorum'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı devrildi

    Çorum'da kontrolden çıkan bir tır bariyerlere çarparak devrildi. Gece saatlerinde yaşanan kazada tır 200 metre sürüklenirken, sürücü ve yedek sürücü yaralandı.

    Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı devrildi

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde bariyerlere çarpan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Arifegazili Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Suat Y. yönetimindeki 52 AAF 868 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yan yatan tır, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile tırda yolcu olarak bulunan diğer şoför Sedat A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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