MASAK TikTok için düğmeye bastı! Kara para ve terör finansmanı...

SİYAH EKRANA PARA AKTI

Ayrıca takipçi sayısı çok az bazı hesapların, canlı yayınlarında resim veya siyah ekran olmasına rağmen olağan dışı büyüklükte bağış topladıkları ve toplanan bu tutarların kişi hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Bu tarz hesapların çalıntı kredi kartlarından yapılan bağışlarla fonlandığı, sonrasında bu tutarların hesaplara aktarılmak suretiyle aklandığı yönünde güçlü şüpheler değerlendirmeye alındı. MASAK tarafından yapılan araştırmada, özellikle DEAŞ terör örgütü ile doğrudan ve dolaylı ilişkili bazı kişilerin de TikTok isimli sosyal medya platformundan ciddi bağışlar topladığı önemli bulgular arasında yer aldı.

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