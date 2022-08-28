Bariyerlere çarptı takla attı! Öldüğünü sanan yakınları gözyaşlarına boğuldu! Yer: Bursa

SERVİS MİNİBÜSÜNDE YOLCU BULUNMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kazada sürücü Burhan Yıldırım yaralanırken, servis minibüsünde yolcu bulunmaması olası faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla araçtan çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada Ankara Yolu Caddesi'nin trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.