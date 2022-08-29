SON DAKİKA: Yargıtay'dan çiftler için emsal karar! Eşine 'çirkin karı' diyen koca tazminata mahkum edildi

Ankara'da yaşayan Nurdan M., eşinin kendisine sataşma şeklinde hal ve hareketlerinin bulunduğunu, "çirkin karı" dediğini belirterek Aile Mahkemesine boşanma davası açtı. Nurdan M., ayrıca kocası Ahmet M.'nin kendisinin güzel ve zengin olmadığını, başkaları gibi güzel bir eşinin bulunmadığı söylediği, "eş ve çocuk her zaman bulunur anne baba bulunmaz" dediğini belirtti. Aile mahkemesi boşanma ve manevi tazminat davasıyla ilgili verdiği kararda erkeğin tamamen kusurlu olduğu belirterek boşanmalarına karar verdi. Kadının talep ettiği kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat ise mahkeme tarafından kişilik haklarına saldırı olmadığı belirtilerek reddedildi.