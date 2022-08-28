Ayının saldırısına uğrayan Kenan Gürcü o anları anlattı: Kendini buranın kabadayısı sandı

Pazaryolu ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde günlük rutini bahçeyi sulamak için hazırlığını yapan 75 yaşındaki Kenan Gürcü, bir ses duydu. Hortumu çalılıkların yanındaki dereye doğru tutan Gürcü, dev bir ayıyla karşı karşıya kaldı. Üzerine atlayan ayıya direnen cesur yürek, boğuştuğu ayıyı bahçeden kaçırdı. Ayağında kırıklar olan ve tedavi altına alınan Gürcü, "Bahçeyi sulamaya gittim. Dereden çıkarak birden üzerime hücum etti. Komşularımız benim bağırmamı duyunca geldi. Ben de ayıya karşılık verince, daha da azgınlaştı. Korksam da geri adım atmadım. Buranın kabadayısı o değil. Evet ayağımdan, kolumdan yaralandım. Bana ciddi zarar verdi ama kaçan o oldu" dedi. O anları pek hatırlamak istemediğini belirten Gürcü, bölgedeki arıcılık nedeniyle birçok ayının bahçelere geldiğine dikkat çekti.

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