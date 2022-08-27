Kastamonu Tosya'da bir köy alevlere teslim! 10 ev kül oldu: Valilikten açıklama geldi
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'nde bulunan bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında alevler yakındaki evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 10 ahşap ev küle döndü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
27.08.2022 18:47 - Son Güncelleme: 27.08.2022 19:00
Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yakındaki diğer ahşap evlere de sıçradı.