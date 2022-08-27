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Kastamonu Tosya'da bir köy alevlere teslim! 10 ev kül oldu: Valilikten açıklama geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'nde bulunan bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında alevler yakındaki evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 10 ahşap ev küle döndü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

AJANSLAR
27.08.2022 18:47 - Son Güncelleme: 27.08.2022 19:00
Kastamonu Tosya’da bir köy alevlere teslim! 10 ev kül oldu: Valilikten açıklama geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'ndeki bir ahşap evde, iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

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Kastamonu Tosya’da bir köy alevlere teslim! 10 ev kül oldu: Valilikten açıklama geldi

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yakındaki diğer ahşap evlere de sıçradı.

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu | VİDEO

Kastamonu Tosya’da bir köy alevlere teslim! 10 ev kül oldu: Valilikten açıklama geldi

İtfaiye ekiplerine haber veren köylüler bu arada kendi imkanlarıyla alevlere müdaha etmeye çalıştı, ancak çabaları yetersiz kaldı.

Kastamonu Tosya’da bir köy alevlere teslim! 10 ev kül oldu: Valilikten açıklama geldi

Bu sırada hayvanlar da bölgeden uzaklaştırıldı.

Kastamonu Tosya’da bir köy alevlere teslim! 10 ev kül oldu: Valilikten açıklama geldi

Köye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, mahalledeki 12 ahşap evden 10'u kül oldu.

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