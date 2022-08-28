3 yaşındaki çocuk yaşındaki çocuk kazara babasını öldürdü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

4 çocuk babası olduğu öğrenilen G.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.