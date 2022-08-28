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    • Yaşam
    • 28.08.2022 09:34
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    • 28.08.2022 09:34
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    3 yaşındaki çocuk yaşındaki çocuk kazara babasını öldürdü

    Kayseri'de 3 yaşındaki K.A.Ç., tabancayla oynadığı sırada kazara babası Gökhan Çimen'i vurarak ölümüne neden oldu. Yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    3 yaşındaki çocuk baba katili oldu

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, tabanca ile babasını vurarak öldürdü.

    TABANCA ATEŞ ALDI
    İlçeye bağlı İldem Fatih Mahallesi, Kurbanlı Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda; iddiaya göre K.A.Ç.'nin (3) elinde bulunan tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun babası G.Ç.'ye (25) isabet etti.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
    4 çocuk babası olduğu öğrenilen G.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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