Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.08.2022 14:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2022 14:13
    ABONE OL

    Zonguldak'tan kahreden haber: 13 yaşındaki çocuk denize kaçan topunu almak isterken kalp krizinden öldü

    Son dakika haberleri... Zonguldak'ta acı bir olay yaşandı Plajda denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki Yavuz Ç., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    Denizde kalp krizi!

    Zonguldak'ta ailesiyle birlikte geldiği plajda denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki Yavuz Ç., kalp krizi geçirerek denizin içinde yığıldı.

    Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki plajda meydana geldi.

    DENİZE KAÇAN TOPUNUN PEŞİNDEN GİTTİ
    Ailesiyle birlikte serinlemek için plaja gelen 13 yaşındaki Yavuz Ç., topunun denize kaçtığını gördü.

    SUYUN İÇİNDE YIĞILDI
    Topu yakalamak için kumsaldan denize koşan Yavuz Ç., bir anda suyun içine yığıldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

    İlk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan Yavuz Ç., kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kendileri İYİ tiyatroları kötü
    Haberler Yaşam Zonguldak'tan kahreden haber: 13 yaşındaki çocuk denize kaçan topunu almak isterken kalp krizinden öldü
        SON DAKİKA