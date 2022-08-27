Zonguldak'tan kahreden haber: 13 yaşındaki çocuk denize kaçan topunu almak isterken kalp krizinden öldü

Zonguldak'ta ailesiyle birlikte geldiği plajda denize kaçan topunu almak isteyen 13 yaşındaki Yavuz Ç., kalp krizi geçirerek denizin içinde yığıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyündeki plajda meydana geldi.

DENİZE KAÇAN TOPUNUN PEŞİNDEN GİTTİ

Ailesiyle birlikte serinlemek için plaja gelen 13 yaşındaki Yavuz Ç., topunun denize kaçtığını gördü.

SUYUN İÇİNDE YIĞILDI

Topu yakalamak için kumsaldan denize koşan Yavuz Ç., bir anda suyun içine yığıldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalesi yapılarak ambulansa alınan Yavuz Ç., kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.