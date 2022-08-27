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    • Yaşam
    • 27.08.2022 11:33
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    • 27.08.2022 12:20
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    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu! "Seyahatsever" projesinin süresi uzatıldı

    Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.

    O süre uzatıldı

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül'e kadar uzattıklarını duyurdu.

    Bakan Kasapoğlu sosyal medyasından yaptığı açıklamada, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 5 gün ücretsiz kullandıkları yurtlardaki konaklamanın 1 Eylül'de sona erdiğini ancak bu sürenin uzatıldığını aktararak şunları söyledi:

    "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum."

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    Haberler Yaşam Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu! "Seyahatsever" projesinin süresi uzatıldı
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