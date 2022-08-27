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    • Yaşam
    • 27.08.2022 15:14
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    • 27.08.2022 15:26
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    Ankara'da dehşet kaza! Otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 4 ölü 1 çocuk ağır yaralı

    Türkiye, geçtiğimiz hafta meydana gelen kazaların etkisinden kurtulmamışken bir acı haber de Ankara'dan geldi. Ankara'da çevre yolunda park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İHA
    Ankara’da dehşet kaza: 4 ölü 1 yaralı

    Ankara Çevre Yolu'nda yaşanan kaza Samsun bağlantı kavşağında meydana geldi.

    Ankara'da dehşet kaza: 4 ölü 1 yaralı | Video

    Fatih Ayyıldız'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

    Kazada, sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti.

    Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Miraç Aytaç Ayyıldız ise ambulansla Mamak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın ardından tır şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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        Haberler Yaşam Ankara'da dehşet kaza! Otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 4 ölü 1 çocuk ağır yaralı
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