Ankara'da dehşet kaza! Otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi: 4 ölü 1 çocuk ağır yaralı

Ankara Çevre Yolu'nda yaşanan kaza Samsun bağlantı kavşağında meydana geldi.
Ankara'da dehşet kaza: 4 ölü 1 yaralı | Video
Fatih Ayyıldız'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı. Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Miraç Aytaç Ayyıldız ise ambulansla Mamak Devlet Hastanesine kaldırıldı.