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    • Yaşam
    • 27.08.2022 11:09
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    • 27.08.2022 11:36
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    Yozgat'ta dehşet anları! Beyzanur Muş 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçaklandı... "Biraz sevmek istedim diye saldırdı"

    Yozgat'ta kan donduran bir olay yaşandı. Yozgat’ta 10 ay önce eşinden boşanan 20 yaşındaki Beyzanur Muş 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski kocası tarafından defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın ameliyat oldu. Genç kadın "Sadece biraz sevmek istedim diye saldırdı. Bana oğlumu göstermiyor. Korkuyorum ölmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

    Dehşet anları kamerada!

    Yozgat'ta ikamet eden Beyzanur Muş bundan 10 ay önce eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alıp boşandı. Ancak iddiaya göre genç kadın kabustan yine kurtulamadı.

    Cani koca bıçakladı | VİDEO İZLE

    DEHŞET ANLARINI ANLATTI
    2 yaşındaki çocuğunu da teslim etti. Ama yine de rahat bırakmayan eski koca kabusu olmaya devam etti.

    Geçtiğimiz hafta sokak ortasında görüştüler. Çocuğunu kucağına alan genç kadın onu sevmesine izin vermeyen kocası tarafından 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklandı.

    Genç kadın "Sadece biraz sevmek istedim diye saldırdı. Bana oğlumu göstermiyor. Korkuyorum ölmek istemiyorum." ifadelerini kullandı. O anları Sabah'a anlatan genç kadın şunları söyledi:

    "Benim ondan boşanmamı hazmedemedi. Kendine konduramadı her zaman çocuğu seviyorum dedi. Ama derdi hiçbir zaman çocuk olmadı benim nerde yaşadığım ne giydiğim kiminle konuştuğum daha önemliydi. Ben ondan boşansam bile kimseyle evlenemezmişim sadece ailemin yanında duracakmışım. Olay günü de oğlumu görmek istedim. Göstermedi bende karakola gidip şikayetçi oldum. Sonra kardeşimle eve dönerken halam aradı size gidiyorum beraber gidelim dedi.

        Eski eşimin evinin ordaki bir sokakta bekliyordu halamın yanında gittim. Bana oğlunu gördüm caminin orada dedi. Caminin avlusuna indim oğlum direk kucağıma koştu ben de aldım.

        HALA TEHDİT EDİYORLAR
        Sonra eski eşim ve babası önümde durdu çocuğu bırak diye bende hayır bırakmayacağım dedim. Halam araya girdi tamam az sevsin gideriz dedi. Bende polisi aradım onlar gelsin öyle bırakırım dedim. Sonra bir anda önce halama sonra bana saldırdı. 4 yerimden bıçaklandım. Kolumda 12 dikiş var. O ve babası gözaltına alındı. O tutuklu babası serbest kaldı. Hala tehdit ediyorlar korkuyorum"

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        Haberler Yaşam Yozgat'ta dehşet anları! Beyzanur Muş 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçaklandı... "Biraz sevmek istedim diye saldırdı"
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