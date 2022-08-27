Yozgat'ta dehşet anları! Beyzanur Muş 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçaklandı... "Biraz sevmek istedim diye saldırdı"

Genç kadın "Sadece biraz sevmek istedim diye saldırdı. Bana oğlumu göstermiyor. Korkuyorum ölmek istemiyorum." ifadelerini kullandı. O anları Sabah'a anlatan genç kadın şunları söyledi:

"Benim ondan boşanmamı hazmedemedi. Kendine konduramadı her zaman çocuğu seviyorum dedi. Ama derdi hiçbir zaman çocuk olmadı benim nerde yaşadığım ne giydiğim kiminle konuştuğum daha önemliydi. Ben ondan boşansam bile kimseyle evlenemezmişim sadece ailemin yanında duracakmışım. Olay günü de oğlumu görmek istedim. Göstermedi bende karakola gidip şikayetçi oldum. Sonra kardeşimle eve dönerken halam aradı size gidiyorum beraber gidelim dedi.