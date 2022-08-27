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    ÇARŞI yasta! Beşiktaş’ın amigosu Seyit Subaşı öldürüldü

    Beşiktaş’ın amigosu Seyit Subaşı, İstanbul Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

    Çarşı yasta
    İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki kafede tabancayla vurulan ve Beşiktaş tribünlerinin amigosu olduğu öğrenilen Seyit Subaşı öldürüldü.

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Mustafa Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinde; "Karagümrük maçı sırasında tartıştık. Parkta bana silah çekti ama isabet etmedi. AVM'de karşılaştık olay gerçekleşti" dediği öne sürüldü.

    Şüphelinin Cinayet Bürodaki işlemleri devam ediyor. Tribün liderinin ölümün ardından sosyal medya üzerinden yüzlerce paylaşım yapıldı. Subaşı'nın katili ile aynı masada oturdukları bir süre sonra katilin kalktığı ve dönüp ateş ettiği iddia edildi.




    Seyit Subaşı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


    YUNUS EMRE KAVAK
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    Haberler Yaşam ÇARŞI yasta! Beşiktaş’ın amigosu Seyit Subaşı öldürüldü
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