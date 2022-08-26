Konya Ereğli'de sahipsiz 4 köpeği saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yoğun bakımda uyutuluyor

"HAYVAN DOSTU İNSANLARIZ"

Baba Ünlü, "Hayvan derneklerinden bize tepki geliyor. Hayvan katletme gibi bir şeyler diyorlar. Biz zaten hayvan dostuyuz. Biz hayvancılık yapıyoruz. Bu çocukta hayvanların içinde doğdu. Sadece bu hayvanların toplanıp belirli bir yerlerde bakılmasını istiyoruz. Yani biz bu hayvanların öldürülmesi taraftarı falan değiliz. Bu kimin göreviyse o yerine getirmesi lazım. Köpeğim de var, kedim de var, tavuğum da var. Yani biz zaten hayvanların içindeyiz." diye konuştu.