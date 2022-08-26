Konya Ereğli'de sahipsiz 4 köpeği saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yoğun bakımda uyutuluyor

Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 3 gün önce, sokak üzerinde oynayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Ünlü, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevresini saran köpeklerin arasında kalan Umut'u komşuları kurtardı.
"OĞLUMU 3 GÜNDÜR GÖREMEDİM"
Oğlunun uyutulduğunu söyleyen 4 çocuk babası Durmuş Ünlü, "Olay 23 Ağustos Salı günü saat 11.00 civarlarında oluyor. Sokağa çocuk tek başına çıkmış. O sırada köpekleri bilmiyoruz tabii. Köpekler oğlumu araya alıyor. Belli bir ses duyuluyor ama vatandaş görmüyor. Daha sonra bir komşu şüpheleniyor.