Kastamonu'da kadınlar pazarda birbirlerine girdi! Sebze ve meyveler havada uçuştu

Bu kadınlar merkezde yaşarken daha çok bu tarz olaylar oluyordu. Şimdi ilçe merkezinin dışında yaşıyorlar. Ama yine oluyor. Bu kadınlar burada yaşadıkça Araç'ın başı beladan çıkmaz" dedi.

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