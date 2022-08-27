Kastamonu'da kadınlar pazarda birbirlerine girdi! Sebze ve meyveler havada uçuştu

Olay, Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın, alışveriş yapmak için geldikleri semt pazarında karşılaştı.
Kadınların türlü gibi kavgası | Video
Kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınlar, tezgahlardan aldıkları onlarca sebze ve meyveyi birbirine fırlattı.
Mısır, lahana, patates ve domateslerin havada uçuştuğu kavga, zabıta ve esnafın araya girmesi ile sonlandı. Çıkan kavgada esnafın ürünleri zarar görürken olayda yaralanan olmadı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, kavganın 3 kız kardeşin semt pazarında, babaları ile yaşayan kadınla karşılaşması sonrasında çıktığı öğrenildi. Saniye saniye kameralara yansıyan kavgada kadınların birbirine sebze ve meyve fırlattığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.