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    • Yaşam
    • 26.08.2022 09:39
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    • 26.08.2022 09:46
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    Dalgalara kapılarak kaybolan çocuğun cenazesine ulaşıldı

    Sarıyer Kısırkaya plajında denize giren 52 yaşındaki Muzaffer Erbaş ile 12 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş dalgalara kapıldı. Cankurtaranlar tarafından sahile çıkarılan baba hayatını kaybederken, oğlu kayboldu. Ekipler tarafından başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonunda Burak Can'ın cansız bedenine ulaşıldı.

    Denizde kaybolan çocuktan acı haber

    Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda babasıyla girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuğun sabah saatlerinde cenazesine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi morga kaldırılırken, arama ve kurtarma çalışmalarına ise son verildi.

    DALGALARA KAPILDILAR
    Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Muzaffer Erbaş, 12 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş ile plaja gelerek yüzmeye başlamıştı. Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak 'imdat' diye bağırmıştı.

    BABA ÖLDÜ, OĞLU KAYBOLDU
    Sesleri duyan fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar yardıma koşmuştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Can Erbaş ise yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.


    Muzaffer Erbaş ve oğlu Burak Can Erbaş

    EKİPLER SEFERBER OLDU
    İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) sevk edilmişti.

    CENAZESİNE ULAŞILDI
    Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, önceki gün akşam saatlerinden bu yana yaptığı çalışmalar sonucunda saat 07.30 sıralarında kıyıya 15 metre mesafede çocuğun cenazesine ulaştı.
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        Haberler Yaşam Dalgalara kapılarak kaybolan çocuğun cenazesine ulaşıldı
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