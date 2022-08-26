Dalgalara kapılarak kaybolan çocuğun cenazesine ulaşıldı



Muzaffer Erbaş ve oğlu Burak Can Erbaş

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) sevk edilmişti.

CENAZESİNE ULAŞILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, önceki gün akşam saatlerinden bu yana yaptığı çalışmalar sonucunda saat 07.30 sıralarında kıyıya 15 metre mesafede çocuğun cenazesine ulaştı.