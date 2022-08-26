Kız kardeşlere kabusu yaşatan sanık için istenen ceza belli oldu

ALMANYA'DAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Almanya ve Türkiye'de 18 suç kaydı bulunan, bu nedenle Almanya'dan sınır dışı edildiği ortaya çıkan Adem A. ise hakkındaki iddiaları reddetti. Diğer şüpheli Aydın A. hakkında, olaydan sonra yaşamını yitirdiği için takipsizlik kararı verildi.

'CİNSEL TACİZ' SAYILDI

Soruşturmayı tamamlayan savcı, tutuksuz sanık Adem A.'nın inleme şeklinde sesler çıkarıp, kardeşlere cinsel amaçla taciz ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu belirterek, 'cinsel taciz', 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından toplam 11 yıl 9 ay hapis cezası istedi.

Hazırlanan iddianame, 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Sanık Adem A., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.