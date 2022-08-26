Kız kardeşlere kabusu yaşatan sanık için istenen ceza belli oldu

Kahramanmaraş'ta bindiği özel halk otobüsünde Şeyma Bozkurt ile kardeşi Büşra Pak'a sözlü tacizde bulunup, saldırdığı iddiasıyla tutuklanıp, bir süre sonra serbest bırakılan Adem A. (39) hakkında 'cinsel taciz', 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.
SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU
18 Temmuz 2021'de kent merkezinde Adem A. ile Aydın A., iddiaya göre, özel halk otobüsünde önlerindeki koltukta oturan Şeyma Bozkurt (27) ile kardeşi Büşra Pak'a (25) sözlü tacizde bulundu. 2 kardeş tepki gösterince, şüpheliler hakaret etti.
TELEFONU ALMAK İSTEDİ
Şeyma Bozkurt, yaşananları cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Bu sırada Adem A., 2 kardeşe saldırarak, telefonu almak istedi. Çıkan arbede, şoför ve diğer yolcuların müdahalesi ile sona erdi. 2 şüpheli, ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerden tutuklanan Adem A. bir süre sonra tahliye edildi.
'GÖĞSÜMDEN İTEKLEDİ'
Olay ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan Şeyma Bozkurt, Adem A.'nın kendisine ve kardeşine hakaret ettiğini belirterek, "Hakaret edip, inleme sesi çıkardı. Daha sonra eliyle çenemi tutup, göğsümden itekledi" dedi.