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    • Yaşam
    • 26.08.2022 11:19
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    • 26.08.2022 11:21
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    Karısının komşusuyla yasak aşkını öğrenen koca cinnet getirdi! Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla...

    İzmit'te M.Y., eşiyle ilişkisi olduğunu öğrenen komşusu H.Z.'nin kendisini çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdüğü, çektiği görüntülerle de şantaj yaparak otomobilinin satışını akrabasının üzerine bedelsiz yaptırdığı iddiasıyla polise başvurdu. Gözaltına alınan H.Z. tutuklanırken, eşi F.Z. ile akrabaları U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Karısının komşusuyla yasak aşkını öğrenen koca cinnet getirdi!
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    Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.Y., polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.'nin eşi H.Z.'nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak, beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini iddia etti.

    M.Y. ayrıca H.Z.'nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.'nin üzerine yaptığını ifade etti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.Z. ile eşi F.Z. ve akrabaları U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti. F.Z. ise M.Y. ile aralarında ilişki olmadığını söyledi. Yapılan incelemelerde ise araç satışının gerçekleştiği tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Z. 'Gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        F.Z. ve U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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        Haberler Yaşam Karısının komşusuyla yasak aşkını öğrenen koca cinnet getirdi! Çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla...
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