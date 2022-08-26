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    • Yaşam
    • 26.08.2022 11:45
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    • 26.08.2022 11:45
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    Gaziosmanpaşa'da dehşet: Önce karısını sonra yeğenini öldürdü

    Gaziosmanpaşa'da Korkut Gezici isimli şahıs eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdükten sonra kızı Muazzez Gezici'yi yine silahla yaraladı. Korkut Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek öldürdü. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

    Önce karısını sonra yeğenini vurdu!

    Gaziosmanpaşa'da Korkut Gezici isimli şahıs önce karısını daha sonra da yeğenini silahla vurarak öldürdü.

    Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Korkut Gezici, evinde önce eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdü daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladı.

    YEĞENİNİN EVİNİ BASIP ÖLDÜRDÜ
    Evden kaçan Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü. İşlediği cinayetlerin ardından kayıplara karışan Gezici'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Silahla yaralanan Muazzez Gezici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    "KOCAMI DURUP DURURKEN ÖLDÜRDÜ"
    Hayatını kaybeden Sinan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan, "Biz oturuyorduk. Şahıs girdi kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı.

    Bir anda ağzından kanlar boşaldı. Hastaneye gidene kadar öldü. Onun hiçbir alakası yok. Hiçbir şey yok aralarında. Bir husumet de yoktu. Neden yaptığını, ne istediğini bilmiyoruz. Kendi karısını kızını öldürmüş olabilir. Bizimle bir alakası yok. Geldi kocamı durup dururken öldürdü" dedi.


    Fotoğraftaki: Sinan Özfidan

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