SON DAKİKA: Marmaray'da hafta sonu seferler 01.30'a kadar uzatıldı

'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin önemli bir ayağı olan Asrın Projesi Marmaray, yük taşımacılığının da kesintisiz olarak yapılmasını sağlayarak denizyolu aktarmasını ortadan kaldırıyor, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden bugüne kadar 2 bin 90 yük treni geçerken, bu trenlerden 1096'si Avrupa yönüne, 994'si ise Asya yönüne geçti."