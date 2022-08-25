SON DAKİKA: Marmaray'da hafta sonu seferler 01.30'a kadar uzatıldı

Açıklamada, "Marmaray'da Cumayı Cumartesiye bağlayan ve Cumartesiyi Pazara bağlayan gecelerde 30'ar dakikalık aralıkla, Gebze' den Halkalı' ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı' dan Gebze'ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı. Gebze'den kalkan son sefer 03.08'de, Halkalı'dan hareket eden son tren de 03.16'da varış istasyonuna ulaşacak.
Marmaray' da Pendik- Ataköy arasında 150, Halkalı- Gebze arasında 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılmaktadır. Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkacaktır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor" denildi.
MARMARAY'DA 747 MİLYONU AŞKIN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
76 kilometre uzunluğunda, 43 istasyona sahip Marmaray ile Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya düştüğü belirtilen açıklamada, günde ortalama 492 bin yolcuya hizmet veren Marmaray'da bazı günlerde yolcu sayısı 648 bine kadar ulaştığı kaydedildi.