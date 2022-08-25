CHP'nin asırlık ayıbı: Vekil olmak istemeyen gazinin maaşını kestiler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıkamış gazisine reva gördüğü zulüm mezar taşına kazıldı. Sefalet ve üzüntü içinde hayatını kaybeden gazinin yaşadıkları, unutulmasın diye torunları tarafından anlatılıyor.

PARMAKLARINI YENİDEN ÇIKTI!

Sivaslı Yüzbaşı Seyit Öktem, Sarıkamış Harekâtı'nda, soğuktan kangren olan ayak parmaklarını kaybetti. O dönem gazilik unvanı verilerek maaş bağlanan Öktem'den, daha sonda CHP'ye katılması istendi. Gazi Yüzbaşı ise "Ben askerim siyasetle işim olmaz" diye reddetti.

İddiaya göre, bunun üzerine Sivas'a müfettiş gönderilerek, kesilen parmaklarının yeniden çıktığı yönünde verilen raporla gaziliği elinden alınandı ve maaşı kesildi. Oğlu Osman Yaşar Öktem'de bu utanç verici durumu kahrından ölen babasının mezar taşına yazdırdı.

TORUNLARI UNUTMASIN DİYE KAYDA ALMIŞ

SABAH'a konuşan Osman Yaşar Öktem'in torunu Aysem Öktem şunları söyledi:

Her şeyi dedemin bıraktığı ses kayıtlarından öğrendik. Seyit Mehmet dedemizin parmakları Erzurum Hastanesinde kesilmiş. Gazi ve malul maaşı bağlanmış. O dönemde, askeri rüştiyeden arkadaşı olan İsmet Paşa, Lütfi Paşa, Hasan Paşa ziyaretine gelmişler. 1934'te ise Sivas'a bir yetkili gönderip CHP'ye katılması istenmiş. Reddedince de anlı yıl Ankara'dan bir müfettiş gönderilmiş.