İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Marketten kaptığı bıçağı kayınbabasına sapladı





"SALDIRGANLA YOLDA KARŞILAŞMIŞ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Feramuz Doğanlı, "Olay sokağımızda meydana geldi. Yaşlı adam fırından ekmek almaya gitmiş. Saldırganla yolda karşılaşmış. Bıçaklanmış. Aralarında ne gibi bir husumet olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN