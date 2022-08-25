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    • Yaşam
    • 25.08.2022 10:29
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    • 25.08.2022 10:29
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    İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Marketten kaptığı bıçağı kayınbabasına sapladı

    Son dakika haberine göre İstanbul Sancaktepe'de sokak ortasında korkunç bir olay yaşandı. Kayınbabasıyla tartışma yaşayan bir damat, marketten aldığı bıçağı yaşlı adama sapladı. Kanlar içinde yerde kalan adam hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

    Marketten kaptığı bıçağı kayınbabasına sapladı

    Sancaktepe'de bir vatandaş, tartışma yaşadığı kayınbabasını marketten aldığı bıçakla sokak ortasında yaraladı. Yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli damat ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.


    Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, R.T. isimli vatandaş marketten çıktığı esnada yolda karşılaştığı kayınbabası H.B. ile tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesiyle damat R.T. marketten aldığı bıçakla kayınbabasını sokak ortasında bıçakladı.

    Aldığı bıçak darbeleri sonrası yaşlı adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye kaldırırken polis ekipleriyse kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.



    "SALDIRGANLA YOLDA KARŞILAŞMIŞ"
    Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Feramuz Doğanlı, "Olay sokağımızda meydana geldi. Yaşlı adam fırından ekmek almaya gitmiş. Saldırganla yolda karşılaşmış. Bıçaklanmış. Aralarında ne gibi bir husumet olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.

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