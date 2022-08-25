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    • Yaşam
    • 25.08.2022 21:41
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    • 25.08.2022 21:42
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    Konya'da virajı alamayan TIR devrildi: 1 Ölü

    Konya’nın Kadınhanı ilçesinde virajı alamayan TIR devrildi. TIR sürücsü Beytullah Türkmen, olay yerinde hayatını kaybetti. andarma kazayla ilgili soruşturma başlattı

    Virajı alamayan TIR sürücüsü öldü

    Konya'nın Kadınhanı ilçesinde virajlı yolda devrilen TIR'ın sürücü Beytullah Türkmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kaza, saat 19.30 sıralarında Kadınhanı-Polatlı karayolu 20'inci kilometresinde meydana geldi. Beytullah Türkmen idaresindeki 42 R 5849 plakalı bakliyat yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ağır yaralanan sürücü Türkmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Sürücü Beytullah Türkmen'in cesedi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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