Ankara'da çok acı olay! Durakta bekleyen polis Orhan Yeşilırmak ve eşi hayatını kaybetti

Ankara'da kontrolden çıkan minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu yaralanan polis memuru ve eşi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda seyreden A.S'nin kullandığı 41 AJS 043 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.