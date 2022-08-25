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    • Yaşam
    • 25.08.2022 17:17
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    • 25.08.2022 17:17
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    Ankara'da çok acı olay! Durakta bekleyen polis Orhan Yeşilırmak ve eşi hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre Ankara'da kontrolden çıkan bir minibüs otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen polis memuru ve eşi, kaza sonrası kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

    Acı olay! Durakta bekleyen polis ve eşi hayatını kaybetti

    Ankara'da kontrolden çıkan minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu yaralanan polis memuru ve eşi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

    Alınan bilgiye göre, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda seyreden A.S'nin kullandığı 41 AJS 043 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

    Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Kazada yaralanan polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Uzun Yeşilırmak, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kaza sırasında eşiyle otobüs durağında bekleyen 50 yaşındaki polis memuru Orhan Yeşilırmak'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığında görev yaptığı, bugün izinli olduğu öğrenildi.

    Hafif yaralanan ve ayakta tedavi edilen sürücü A.S. gözaltına alındı.

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