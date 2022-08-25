Denizli’de kaza! Yolcu otobüsü devrildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 28 yolcu yaralandı.
DENİZLİ - ANTALYA YOLU ÜZERİNDE DEVRİLDİ
Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki 35 PK 643 plakalı yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.