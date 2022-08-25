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    • Yaşam
    • 25.08.2022 22:20
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    • 25.08.2022 23:37
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    Denizli’de kaza! Yolcu otobüsü devrildi

    Son dakika haberleri... Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralı vatandaşlar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

    Yolcu otobüsü devrildi

    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 28 yolcu yaralandı.

    DENİZLİ - ANTALYA YOLU ÜZERİNDE DEVRİLDİ
    Antalya'dan İstanbul seferini yapmak üzere 34 yolcusuyla yola çıkan A.E. yönetimindeki 35 PK 643 plakalı yolcu otobüsü, Denizli Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde yağışın ardından kayganlaşan yolda refüje devrildi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Yan yatan otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.

    Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından 28 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Kazadan yara almadan kurtulan diğer yolcular ise bölgeye gelen başka bir otobüsle kent merkezine gönderildi.

    Otobüs sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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