İstanbul'da evde kilitli kalan kadın bez parçalarını bağlayarak 2. kattan aşağıya inmek istedi

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun seneler Almanya'da çalıştıktan sonra kesin dönüş yaparak Türkiye'ye gelen Firdevs Demir, semtteki bir binada yaşamaya başladı. Yalnız başına kaldığı dairesinde sabah saatlerinde odada kilitli kaldığını söyleyen kadın, bez parçalarını birleştirip 2. kattan aşağıya sarkıttı.
Yaşlı kadın bez parçalarıyla 2. kattan inmek istedi | Video
BEZ PARÇALARINI BİRLEŞTİRİP İNMEK İSTEDİ
Kadın ardından pencereye çıkarak bezlere tutunup inmek istedi. Kadının o esnada pencerede gören vatandaşlar, intihar girişiminde bulunduğu düşünerek polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadının düşme ihtimaline karşın hava yastığı açtı. Ekipler ardından pencerede asılı kalan kadının yanına merdiven aracı yardımıyla ulaştı.