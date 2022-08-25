İstanbul'da evde kilitli kalan kadın bez parçalarını bağlayarak 2. kattan aşağıya inmek istedi

O yüzden kapılar da açılamıyor. Büyük bir tehlike yaşandı. Ama sağ olsun itfaiye eri onu içeri soktu buradan sonrası polis ve sağlıkçıların işi belki bir hastaneye falan yatırırlar. Birkaç parça bezi birbirine bağlayıp koltuk değneklerini de ucuna bağlamış ve oradan ineceğini söylemiş.