Afyonkarahisar'da yürekleri ağza getiren kaza! Refüje çarparak durabildi

Afyonkarahisar'da içerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Yüreklerin ağza geldiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay maddi hasarla atlatıldı.



Kaza, Sandıklı ilçesi Zahire Pazarı yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fethiye-İstanbul seferi yapan Osman K., yönetimindeki 48 DG 907 plakalı, içerisinde 30 yolcu bulunan otobüs, Zahire Pazarı yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otobüs, yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüste büyük panik yaşanırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri kazada ölen ya da yaralananın olmadığını görünce rahat bir nefes aldı. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından yolcular eşyaları ile birlikte bölgeye gelen firmaya ait başka bir otobüse nakledildi.

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