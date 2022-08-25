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    • Yaşam
    • 25.08.2022 15:45
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    • 25.08.2022 15:45
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    5 yaşındaki Zeynep için büyük çaba! Altında kaldığı otomobili kaldırarak kurtardılar

    Konya'da annesinin yanında yürürken bir anda yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Zeynep Ahmed’e otomobil çarptı. Çevredekiler, Zeynep'i altında kaldığı aracı kaldırarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan Zeynep Ahmed’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    5 yaşındaki minik için büyük çaba

    Konya'da, annesinin yanında yürürken bir anda yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Ahmed'e (5) otomobil çarptı.

    Kaza, saat 13.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. Annesinin yanında yürürken aniden yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Zeynep Ahmed'e, Betül K.'nin kullandığı 42 KG 731 plakalı otomobil çarptı.

    ARACI KALDIRIP KURTARDILAR
    Çarpmanın etkisiyle Zeynep, otomobilin altında kaldı. Çevredekiler, ekipler gelene kadar Zeynep'i altında kaldığı aracı kaldırarak çıkardı.

    Yaralanan ve acı içinde gözyaşı döken Zeynep'i, annesi ve çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

    Ambulans beklenirken, Zeynep'in güneşten korunması için üzerinde karton ve örtü açıldı.

    Sağlık görevlilerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Ahmed'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Betül K.'nin ise uzun süre kazanın etkisinde kaldığı gözlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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