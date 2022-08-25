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    • Yaşam
    • 25.08.2022 16:02
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    • 25.08.2022 16:15
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    Bolu'da villasının bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme tokat döven adama 20 gün tedbir kararı verildi

    Bolu'da, villasının bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme tokat döven Erdal Y. (55) hakkında, 1'inci Aile Mahkemesi'nce 20 günlük tedbir kararı verildi.

    Mısır için 3 kızı tekme tokat dövdü! İşte cezası

    Olay, 9 Ağustos'ta, Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerine yakın bölgede dolaşan Tuana B. (12), Amine Su K. (12) ve Fatma Ö. (12), bir villanın bahçesinde ekili mısırları gördü.

    Canları mısır çeken 3 kız çocuğu, Erdal Y.'nin eşinden izin aldıktan sonra 1'er mısır alıp, oyun parkına gitti. Erdal Y. daha sonra aracı ile parka gelip, mısır yiyen çocukları tekme tokat dövdü.

    Parkın karşısındaki binada oturan çocukların aileleri, çığlıkları duyunca hemen olay yerine geldi, bu sırada Erdal Y. aracı ile kaçtı. Kanlar içinde kalan çocuklar, hastaneye kaldırılırken, darp raporu alan 3 aile, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Y., polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

        20 GÜN ÖNLEYİCİ TEDBİR
        Bolu 1'inci Aile Mahkemesi de Erdal Y. hakkında, 20 günlük önleyici tedbir kararı verdi.

        Erdal Y.'nin, çocukların bulunduğu konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına; çocukların yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere yaklaşmamasına, çocukları iletişim araçları ile rahatsız etmemesine karar verildi. Erdal Y.'ye, tedbir kararlarına uymaması halinde 10 gün, aykırı hareketin her tekrarında da 30 güne kadar hapis cezası verileceği belirtildi.

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        Akşener’den manidar Kılıçdaroğlu yanıtı
        Haberler Yaşam Bolu'da villasının bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme tokat döven adama 20 gün tedbir kararı verildi
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