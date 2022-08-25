Bolu'da villasının bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme tokat döven adama 20 gün tedbir kararı verildi

Olay, 9 Ağustos'ta, Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerine yakın bölgede dolaşan Tuana B. (12), Amine Su K. (12) ve Fatma Ö. (12), bir villanın bahçesinde ekili mısırları gördü.
Canları mısır çeken 3 kız çocuğu, Erdal Y.'nin eşinden izin aldıktan sonra 1'er mısır alıp, oyun parkına gitti. Erdal Y. daha sonra aracı ile parka gelip, mısır yiyen çocukları tekme tokat dövdü.
Parkın karşısındaki binada oturan çocukların aileleri, çığlıkları duyunca hemen olay yerine geldi, bu sırada Erdal Y. aracı ile kaçtı. Kanlar içinde kalan çocuklar, hastaneye kaldırılırken, darp raporu alan 3 aile, saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Y., polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.