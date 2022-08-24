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    Yolların 'Çirkin Kaptan'ı Türkiye'nin ise ilk kadın şoförü Buket Yaman'ın film gibi hayatı

    Buket Yaman 16 yaşında evlendi. Eşi tarafından terk edildi. 6. kattan atlayıp komaya girdi. 27 ameliyat geçirdi. Tam iyileştim derken kolon kanseri olduğunu öğrendi. Ama yine de pes etmedi. Türkiye’nin ilk kadın otobüs şoförü olarak tarihe geçti.

    Buket’in yolu

    İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Buket Yaman'ın hikayesi filmleri aratmadı. Genç kadının çilesi 16 yaşında başladı. Buket, liseyi bırakarak görücü usulü evlendi, eşinin ailesiyle yaşamaya başladı. Kocasının şiddetine maruz kaldı. 3 aylık hamileyken eşi, Ukraynalı bir kadınla kaçtı. Ardından Buket, "Yunus" adını verdiği evladını kucağına aldı. 19 yaşındayken, kendi anlatımıyla "bir cahillik" yaparak İstanbul'da ailesiyle yaşadığı apartmanın 6'ncı katından atladı. Yoğun bakıma alındı, doktorlar onun için 'Yaşamaz' dedi.



    MAKYAJ YAPMADIĞIM İÇİN...
    Kadere inat yaşama tutunmaya çalışan Buket, 1 yıl kaldığı komadan gözünü açtığında 1 yaşına gelen oğlunu kucakladı. İki yıl yatağa bağımlı yaşadı. 27 ameliyat geçirdi, 140 adet platin takıldı. 20'sinde yeniden hayata bağlandı, 21'inde tekrar yürümeye başladı. Bir otomobil tamirhanesinde işe alındı. Bu kez kolon kanserine yakalandı. "Neden olmasın" diyerek geceleri taksiye çıktı. Biri silahlı, biri bıçaklı iki kez gaspa uğradı. Tedavi sırasında ise boynundan mamayla beslenip mücadelesini bırakmadı. Ardından otobüs şoförü olmayı kararlaştırdı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Otogara geldiğimde insanların birbirine kavuşmasına şahit oluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Makyaj yapmadığım için "Çirkin Kaptan" lakabı taktılar. Sosyal medyada da bu isimle bir hesabım var.



    "PAPATYA BUKETİ..." BUKET
    Yaman, hayatını kitap haline getirdi. En büyük destekçisinin 13 yaşındaki oğlu Yunus olduğunu söyledi ve ekledi: Yoğun bakımda uyandığımda avucumda papatya vardı. Kitabımın adı da Papatya Buketi...

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