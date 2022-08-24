Yolların 'Çirkin Kaptan'ı Türkiye'nin ise ilk kadın şoförü Buket Yaman'ın film gibi hayatı





MAKYAJ YAPMADIĞIM İÇİN...

Kadere inat yaşama tutunmaya çalışan Buket, 1 yıl kaldığı komadan gözünü açtığında 1 yaşına gelen oğlunu kucakladı. İki yıl yatağa bağımlı yaşadı. 27 ameliyat geçirdi, 140 adet platin takıldı. 20'sinde yeniden hayata bağlandı, 21'inde tekrar yürümeye başladı. Bir otomobil tamirhanesinde işe alındı. Bu kez kolon kanserine yakalandı. "Neden olmasın" diyerek geceleri taksiye çıktı. Biri silahlı, biri bıçaklı iki kez gaspa uğradı. Tedavi sırasında ise boynundan mamayla beslenip mücadelesini bırakmadı. Ardından otobüs şoförü olmayı kararlaştırdı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Otogara geldiğimde insanların birbirine kavuşmasına şahit oluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Makyaj yapmadığım için "Çirkin Kaptan" lakabı taktılar. Sosyal medyada da bu isimle bir hesabım var.