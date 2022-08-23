12 yaşındaki Samet çöp kamyonunun altında can verdi

Adana'da çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
KÖR NOKTAYA DENK GELDİ
Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde, 12 yaşındaki Samet Kızıltoprak, Çukurova Belediyesine ait çöp kamyonunun önünden geçtiği sırada kör noktaya denk geldi.
Bu sırada ismi öğrenilemeyen sürücü Samet'i fark etmedi. Sürücü çöp kamyonu ile Samet'in üzerinden geçti.
OLAY YERİNDEN CAN VERDİ
Durumu fark eden sürücü hemen durarak olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 12 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi.