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    • Yaşam
    • 23.08.2022 23:24
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    • 23.08.2022 23:24
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    12 yaşındaki Samet çöp kamyonunun altında can verdi

    Adana’da sokakta yürüyen 12 yaşındaki Samet Kızıltoprak, kendisini fark etmeyen çöp kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybetti. Samet'in annesi ve arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

    Çöp kamyonunun altında kalan çocuk can verdi

    Adana'da çöp kamyonunun altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

    KÖR NOKTAYA DENK GELDİ
    Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde, 12 yaşındaki Samet Kızıltoprak, Çukurova Belediyesine ait çöp kamyonunun önünden geçtiği sırada kör noktaya denk geldi.

    Bu sırada ismi öğrenilemeyen sürücü Samet'i fark etmedi. Sürücü çöp kamyonu ile Samet'in üzerinden geçti.

    OLAY YERİNDEN CAN VERDİ
    Durumu fark eden sürücü hemen durarak olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri 12 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi.

        Kaza yerine gelen Kızıltoprak'ın annesi ve arkadaşları sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

        ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
        Olay yerinde polisler incelemesini bitirdikten sonra çocuğun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.

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