Adana'da binanın 3'üncü katından düşerek ağır yaralandı

Ağır yaralı Ramazan A., olay yerine sevk edilen ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine sevk edilen polis ekibi, Ramazan A.'nın evinin balkonu ve düştüğü zeminde inceleme yaptı.