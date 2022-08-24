Veteriner kliniğinde silahlı kavga! 3 arkadaş birbirine girdi

İstanbul'da Büyükçekmece'de, 3 arkadaş arasında veterinerde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile bacağından yaralandı.
3 ARKADAŞ BİRBİRİNE GİRDİ
Olay, geçen cumartesi günü Mimaroaba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde konuşan M.B.Ç., A.T.Ö. ve A.D. isimli üç arkadaş tartışmaya başladı.
VETERİNER KLİNİĞİNDE SİLAHLA VURDU
Tartışma kısa sürde kavgaya dönüştü. Bir süre sonra A.D, kavgayı bırakıp yürümeye başladı. Peşinden giden arkadaşları caddedeki bir veteriner kliği önünde A.D'yi durdurdu.
Burada tekrar kavga başladı. Birbirine saldıran iki kişi, kavga ederek bir veteriner kliniğine girdi. Arkalarından gelen diğer arkadaşları ise silahla A.D.'ye ateş etti.