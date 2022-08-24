Veteriner kliniğinde silahlı kavga! 3 arkadaş birbirine girdi

İstanbul'da Büyükçekmece'de, 3 arkadaş arasında veterinerde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile bacağından yaralandı.

3 ARKADAŞ BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, geçen cumartesi günü Mimaroaba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde konuşan M.B.Ç., A.T.Ö. ve A.D. isimli üç arkadaş tartışmaya başladı.