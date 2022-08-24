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    • Yaşam
    • 24.08.2022 11:26
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    • 24.08.2022 13:17
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    Veteriner kliniğinde silahlı kavga! 3 arkadaş birbirine girdi

    İstanbul'da bir vetenirde silahlı kavga çıktı. 3 arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi tabanca ile bacağından yaralandı. Birbirine saldıran iki arkadaş, dövüşerek veteriner kliniğine girerken, arkakalarından gelen diğer arkadaşlarının tabancayla ateş etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

    Veterinerde silahlı kavga!

    İstanbul'da Büyükçekmece'de, 3 arkadaş arasında veterinerde çıkan silahlı kavgada bir kişi tabanca ile bacağından yaralandı.

    3 ARKADAŞ BİRBİRİNE GİRDİ
    Olay, geçen cumartesi günü Mimaroaba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde konuşan M.B.Ç., A.T.Ö. ve A.D. isimli üç arkadaş tartışmaya başladı.

    VETERİNER KLİNİĞİNDE SİLAHLA VURDU
    Tartışma kısa sürde kavgaya dönüştü. Bir süre sonra A.D, kavgayı bırakıp yürümeye başladı. Peşinden giden arkadaşları caddedeki bir veteriner kliği önünde A.D'yi durdurdu.

    Burada tekrar kavga başladı. Birbirine saldıran iki kişi, kavga ederek bir veteriner kliniğine girdi. Arkalarından gelen diğer arkadaşları ise silahla A.D.'ye ateş etti.

        A.D bacağından yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.D.'yi hastaneye kaldırdı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede saldırganları yakaladı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlerinin devam ettiği öğrenildi. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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