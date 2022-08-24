Ankara'dan Antalya Manavgat'a giden kadının tatili ilk saatte mahvoldu: Otel çalışanı aracını çarptı

Kazayla ilgili jandarma tarafından tutanak tutulduğunu belirten Batmaz, hakkını aramak için yasal yollara başvuracağını söyledi. Melike Batmaz, 2 günlük tatil süresi sonrası otobüsle dönerken, otomobilini de kiraladıkları çekiciyle Ankara'ya götürdü.

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