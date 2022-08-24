Ankara'dan Antalya Manavgat'a giden kadının tatili ilk saatte mahvoldu: Otel çalışanı aracını çarptı

Ankara'da oturan Melike Batmaz, ailesiyle 17 Ağustos'ta tatil için geldiği Manavgat ilçesinde Titreyengöl Turizm Bölgesi'ndeki 4 yıldızlı bir otele gitti. Otele giriş işlemleri sırasında otomobili park etmek isteyen çalışana anahtarı teslim eden Batmaz, eşyalarını odasına bırakıp ailesiyle denize gitti.
Otel çalışanları, sahilde vakit geçiren Batmaz'a 1 saat sonra telefonla ulaşıp, otomobiliyle kaza yapıldığını söyledi.
FREN YERİNE GAZA BASINCA AĞACA ÇARPTI
Yetkililerin bilgilendirdiği Batmaz, otomobilini otelin yanındaki boşlukta ağaca çarpmış halde buldu. Otel çalışanları Batmaz'a otomobili park eden görevlinin fren yerine gaza basınca ağaca çarptığını anlattı. Batmaz'ın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.