Ölümün kıyısından dönen 'Çirkin Kaptan'ın mucize hikayesi: Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu

HERKES KEMER TAKIYOR

Kendisini direksiyonda görenler çok şaşırdığını anlatan Buket Yaman "Otogara eşiyle çocuklarıyla gelip beni görmek isteyenler oluyor. Otobüse ilk binenler direksiyonda beni görüyorlar. Bir kadının otobüsü nasıl süreceğinden endişe edenler oluyor. En güzeli korkuyla da olsa bütün yolcular emniyet kemerini bağlıyor. Yolculuk başladıktan sonra ise şaşkın bakışlarla bütün yolcular aynadan beni izliyor. Gece uyumayanlar bile oluyor.