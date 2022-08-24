Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 24.08.2022 08:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2022 09:05
    ABONE OL

    Ölümün kıyısından dönen 'Çirkin Kaptan'ın mucize hikayesi: Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu

    Görücü usülü evliliğinde şiddet gördü, terk edildi, intihara kalkıştı, yatağa bağımlı yaşadı. Talihsizliklerin peşini bırakmadığı Buket Yaman, kolon kanserine yakalandı. Amansız hastalığı da yenen Yaman, Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu. Makyaj yapmadığı için 'Çirkin Kaptan' lakabını alan Buket Yaman'ın acı, gözyaşı ve azim hikayesi duyanları duygulandırıyor.

    Türkiye’nin ilk kadın otobüs şoförü: Çirkin Kaptan

    Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü olan Buket Yaman acı, gözyaşı ve azimle dolu hikayesini anlattı. Filmlere konu olacak türden bir hayat hikayesine sahip 'Çirkin Kaptan' lakaplı Buket Yaman, yaşadıklarını kitaplaştırdı.

    KOCASINDAN DAYAK YEDİ
    SABAH gazetesine konuşan; İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Buket Yaman, 16 yaşında görücü usulü evlilik yaptı. Eşinin ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrenimini de yarıda bırakan Buket, hem dayak yedi hem de işkence gördü. 3 aylık hamileyken, kocası Ukraynalı bir kadın ile birlikte yaşamaya başlayarak evi terk etti.

    OĞLUNDAN VAZGEÇMEDİ
    Uzun süre eşinden hiçbir haber alamayan Buket, kocasının yolunu uzun süre bekledi ancak dönmedi. Bir süre sonra çocuğunu aldırılması istenilen ve kapı önüne konulan Buket Yaman, baba evine döndü. Kalp atışlarını duyduğu bebeğini doğurmaktan vazgeçmeyen genç kadın, oğlu Yunus'u kucağına aldı.

    İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTI
    Herkesin doğuma eşiyle gittiğini gören babası ve ağabeyi ile doğuma gitmesi içine oturan Buket'in doğumdan sonra psikoloji bozuldu. Sürekli oğlunun babasız büyüyeceğini düşünen genç kadın, 19 yaşındayken kendi anlatımıyla 'bir cahillik' yaparak İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin 6'ncı katından atlayarak intihar etmeye çalıştı.

        2 YIL YATAĞA BAĞIMLI YAŞADI
        Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan kadın için doktorlar 'yaşamaz' dedi. Kadere inat yaşama tutunmaya çalışan Buket, 1 yıl kaldığı komadan gözünü açtığına 1 yaşına gelen oğlunu gördü. Oğluyla birlikte emeklemeyi öğrenen Buket, iki yıl yatağa bağımlı yaşadı.

        27 AMELİYAT GEÇİRDİ
        Vücudunun büyük bölümünde kırıklar oluşan Buket, bu süreçte 27 ameliyat geçirdi. Vücuduna 140 adet platin takıldı. 20 yaşında gözünü yeniden hayata açan 21 yaşında ise yürümeye başlayan Buket, herşeye rağmen oğlu için hayata sımsıkı sarılmaya karar verdi.

        KOLON KANSERİNE YAKALANDI
        Çalışmaya karar veren genç kadın, bir otomobil tamirhanesinin muhasebe bölümünde işe girdi. 2 yıl boyunca yatağa bağımlı kaldığı için bağırsak sistemi çöken bir çocuk annesi, bu kez kolon kanserine yakalandığını öğrendi. Kanser tedavi sürecinde ise işyerinden izin almak artık sorun olmuştu.

            TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜNE BAŞLADI
            İşyerinin karşısında bulunan taksi durağını gören Buket 'neden olmasın' diyerek geceleri taksi şoförlüğü yapmak istediğini söyledi. Ehliyetinin olmadığını gizleyen, o dönem taksi şoförlerine belgede sorulmadığı için genç kadın direksiyona geçti.

            İKİ KERE GASP EDİLDİ
            Akşamüzeri saat 17.00'de işe başlayan Buket, sabah 05.00'a kadar İstanbul sokaklarında direksiyon salladı. Tam 7 yıl boyunca gece çalışan Buket, gündüzleri de kanser tedavisini yaptırdı. Taksi şoförlüğünde iki kez de gasp edildi. Bir kez silahla bir kez de bıçak zoruyla parası alındı.

            TIR ŞOFÖRLÜĞÜNE BAŞLADI
            Ama o yılmadan işine dört elle sarıldı. Çalışırken ehliyetini alan, durağın en eski usta şoförü haline gelen Buket, tedavi esnasında boynundan mamayla beslendi.

                Taksiciliğin stresini de artık bünyesi kaldıramaya genç kadın, bir süre personel servisi kullandı. Bu sırada tır ehliyeti ve SRC belgesi alan kadın, tır şoförlüğüne başladı.

                OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLMAYA KARAR VERDİ
                Antalya-İstanbul Bayrampaşa arasında sebze taşımaya başlayan Buket Yaman, "Patronum çok iyiydi. Kızları gibi olmuştum. İzin alabiliyordum, tedavilerimi olabiliyordum. Patronum tırı satıp, emekli oldukları için köye yerleşmeye karar vermişti. Tırı sattılar, benim de tır serüvenim burada bitti.
                İkinci hayatımdaki ikinci şansımı muhakkak değerlendirmeliyim diye düşündüm. Yepyeni bir sayfa açmak istiyordum. Taksiciler psikiyatri gibiydi. Herkesle konuşuyordu Birçok insanı tanıma fırsatım oldu. Çok insan tanıdım. Bir anda otobüs şoförü olmaya karar verdim" dedi.

                ÇİRKİN KAPTAN LAKABINI TAKTILAR
                İnsanlara örnek olmak ve umut olmak istediğini belirten Buket Yaman, "4 yıl önce otobüs şoförlüğüne başladım. Tam otogara geldiğimde insanların birbirine kavuşmasına şahit oluyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Dinlemeyi yol göstermeyi seviyorum. Başta otobüs şoförlüğüne başlayacaktım kimse iş vermedi.

                    Kadına kimse otobüs emanet istemiyordu. Ama işe başladıktan sonra başvurduğum diğer firmalardan da teklif almaya başladı. Artık otobüsümün plakasını herkes biliyor. Makyaj yapmadığım için "Çirkin Kaptan" lakabı taktılar. Ayın zamanda sosyal medyada da bu isimle bir hesabım var. 100 bini aşkın takipçim var.

                    HERKES KEMER TAKIYOR
                    Kendisini direksiyonda görenler çok şaşırdığını anlatan Buket Yaman "Otogara eşiyle çocuklarıyla gelip beni görmek isteyenler oluyor. Otobüse ilk binenler direksiyonda beni görüyorlar. Bir kadının otobüsü nasıl süreceğinden endişe edenler oluyor. En güzeli korkuyla da olsa bütün yolcular emniyet kemerini bağlıyor. Yolculuk başladıktan sonra ise şaşkın bakışlarla bütün yolcular aynadan beni izliyor. Gece uyumayanlar bile oluyor.

                    'PAPATYA BUKETİ' YAKINDA RAFLARDA
                    En büyük sırrının hayata ikinci kez başlamak olduğunu anlatan Buket Yaman, hayatını da kitap haline getirdi.

                        En büyük destekçisinin 13 yaşındaki oğlu Yunus olduğunu anlatan Buket Yaman şunları söyledi:
                        Tüm hayatımı kitap haline getirdim. Aylarca hastanede yatarken yazdım çoğunu. Kitabımın ismi Papatya Buketi. Bunun da bir hikayesi var.

                        Yoğun bakımda uyandığında avucumu açamamışlar. Avucumu bir yıl sonra açtıklarında papatya vardı. O papatyayı kim koydu bilmiyorum. Kitabımın adı da Papatya Buketi. Kitap şu an baskı sürecinde Eylül'de piyasada olacak. Son 3 yıldır normal yaşıyorum. En büyük hayalim yürümekti. Belimden aşağısını hissetmiyordum.

                        İkinci bir hayatı düşünmüyordum bile. Şimdiki en büyük hayalim oğlumun iyi bir eğitim alıp üniversiteden mezun olmadığını görmek.

                        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Gülşen haddini aştı! İmam Hatiplileri hedef aldı
                        Haberler Yaşam Ölümün kıyısından dönen 'Çirkin Kaptan'ın mucize hikayesi: Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu
                            SON DAKİKA