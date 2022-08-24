Ölümün kıyısından dönen 'Çirkin Kaptan'ın mucize hikayesi: Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü oldu

Türkiye'nin ilk kadın otobüs şoförü olan Buket Yaman acı, gözyaşı ve azimle dolu hikayesini anlattı. Filmlere konu olacak türden bir hayat hikayesine sahip 'Çirkin Kaptan' lakaplı Buket Yaman, yaşadıklarını kitaplaştırdı.
KOCASINDAN DAYAK YEDİ
SABAH gazetesine konuşan; İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Buket Yaman, 16 yaşında görücü usulü evlilik yaptı. Eşinin ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrenimini de yarıda bırakan Buket, hem dayak yedi hem de işkence gördü. 3 aylık hamileyken, kocası Ukraynalı bir kadın ile birlikte yaşamaya başlayarak evi terk etti.
OĞLUNDAN VAZGEÇMEDİ
Uzun süre eşinden hiçbir haber alamayan Buket, kocasının yolunu uzun süre bekledi ancak dönmedi. Bir süre sonra çocuğunu aldırılması istenilen ve kapı önüne konulan Buket Yaman, baba evine döndü. Kalp atışlarını duyduğu bebeğini doğurmaktan vazgeçmeyen genç kadın, oğlu Yunus'u kucağına aldı.
İNTİHAR ETMEYE KALKIŞTI
Herkesin doğuma eşiyle gittiğini gören babası ve ağabeyi ile doğuma gitmesi içine oturan Buket'in doğumdan sonra psikoloji bozuldu. Sürekli oğlunun babasız büyüyeceğini düşünen genç kadın, 19 yaşındayken kendi anlatımıyla 'bir cahillik' yaparak İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin 6'ncı katından atlayarak intihar etmeye çalıştı.