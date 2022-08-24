Kendisinden ayrılan sevgilisini dövdü tehdit etti ancak serbest kaldı

Tuzla'da vahşet teğet geçti... Genç hostes B.S.T sadece 20 gün aşk yaşadığı Altan A.'dan ayrıldı. Çılgına dönen adam, B.S.T.'nin evini bastı. Etrafa tehditler savurdu ardından hem eski kız arkadaşını hem de onunla görüşen komşularını darp etti. Öfkeli sevgili, "İlişkinin bitmesi için kan gerekli" diye bağırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Altan A. ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu duruma isyan eden B.S.T., şu ifadeleri kullandı: "Kendisiyle 15-20 günlük flört dönemimiz oldu. Adam gayet normal görünüyordu. Fakat yan komşumla kavgalı olduğunu öğrendim. Hatta yemek yerken satırla komşuma saldırdı. Bunu görünce ayrılmak istediğimi söyledim. Çılgına döndü. 'Sen beni bırakamazsın. Seni kimseye yar etmem, keserim' dedi. Hala şoktayım. Serbest bırakıldığı için de hayatımdan endişe ediyorum."