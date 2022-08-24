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    Kendisinden ayrılan sevgilisini dövdü tehdit etti ancak serbest kaldı

    İstanbul’da hostes B.S.T, aynı sitede oturduğu erkek arkadaşından ayrılmaya karar verdi. Ancak bunu duyan Altan A., genç kadının evine girip darp etti. Öfkeli adam “Seni kimseye yar etmem. Seni doğrarım”dedi. İşte sizler için derlediğimiz 24 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurtta ve dünyadan haberler...

    Seni doğrarım

    Tuzla'da vahşet teğet geçti... Genç hostes B.S.T sadece 20 gün aşk yaşadığı Altan A.'dan ayrıldı. Çılgına dönen adam, B.S.T.'nin evini bastı. Etrafa tehditler savurdu ardından hem eski kız arkadaşını hem de onunla görüşen komşularını darp etti. Öfkeli sevgili, "İlişkinin bitmesi için kan gerekli" diye bağırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Altan A. ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu duruma isyan eden B.S.T., şu ifadeleri kullandı: "Kendisiyle 15-20 günlük flört dönemimiz oldu. Adam gayet normal görünüyordu. Fakat yan komşumla kavgalı olduğunu öğrendim. Hatta yemek yerken satırla komşuma saldırdı. Bunu görünce ayrılmak istediğimi söyledim. Çılgına döndü. 'Sen beni bırakamazsın. Seni kimseye yar etmem, keserim' dedi. Hala şoktayım. Serbest bırakıldığı için de hayatımdan endişe ediyorum."



    'KAN'VALTI!
    İstanbul Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişiler, dün otomobille kahvaltı salonuna geldi. Yusuf Aslan ve Abdullah Okumuş'a silahla kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan ikili, hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan katilleri yakalamak için çalışma başlattı.



    95 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 94 milyon 987 bin 653 lira devretti. 5 bilenler 25 bin 140'ar lira, 4 bilenler 702'şer lira, 3 bilenler 36'şar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



        MİLYAR'DERİN'LER
        Para bilimle birleşti. Denizin üstünden bıkan zenginler için şimdi de ultra lüks denizaltılar geliştirildi. Migaloo M7 ve M5 adlı denizaltılar için çok sayıda zengin sıraya girdi. Ultra lüks denizaltıların 80 yolcu ve 50 mürettebat taşıyabildikleri belirtildi. Şirket CEO'su Christian Gumpold, fiyatının ise 1,6 milyar sterlin (yaklaşık 35 milyar lira) olduğunu söyledi. Özelliklerini ise anlata anlata bitiremedi: Denizaltılar deniz yüzeyine çıktığında lüks bir yata dönüşüyor. İçinde sinema, spor salonu, barlar, havuz, jakuziler ve su altı izleme odaları var. Ayrıca mini denizaltı ve bir helikopter de taşıyabiliyor.



        YAS GÜNÜ
        İzmir'de Ceyda Yüksel, 2 yıl önce Serkan Dindar'ın evinde ölü bulundu. Vücudu bıçak kesikleriyle doluydu. Gözaltına alınan ve 400 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, "Olayı hatırlamıyorum" diye konuştu. Hakkında, 'kasten cinayetten' 24 yıl hapis istemiyle dava açılsa da hala bir sonuç çıkmayınca kederli anne Filiz Demiral, gözyaşlarına boğuldu: 2 senedir adalet mücadelesi veriyorum. Ancak eksik dosyalar nedeniyle bir arpa boyu yol alamadık. Kızımın mezarına gidip ziyaret etmeye yüzüm yok. Ceyda meleğimdi. Umutları, hayalleri elinden alındı.



        FRANSIZ KALMADI
        Fransa'da doğup büyüyen Nimet Limon (38) ile Fransız Gregory Mercier (38), bir yuva kurmaya karar verdi. Ailesiyle Nevşehir Avanos'a gelen damat Gregor, Türk geleneklerine göre evlenmeyi kabul etti. Bir at kiralayıp gelini üzerine bindirdi. Yuları da eline alıp kır bahçesine kadar yürüyerek geldi. İki tarafın akrabalarının katıldığı düğünde davetliler gönüllerince eğlendi. Alp KÖRÜKÇÜ



            KAL'EŞ'NİKOF!
            Tüm dünyayı şoke eden "Darya Dugina suikastı", gün geçtikçe daha da karmaşık bir hal aldı. Sadece Rusya-Ukrayna savaşının değil küresel krizin de fitilini yaktı! Ukrayna, her ne kadar "Biz yapmadık" dese de Moskova, 2 kadın ajanın görüntülerini yayınladı. "Hedef Aleksander Dugin'di ama bombalı aracı kızı kullandı, o yüzden hedef şaştı" açıklamasını yaptı. Olayda, Amerikan İstihbarat Örgütü CIA'nın da parmağı olduğu ortaya çıktı.



            KOCASI TÜRK'E BENZİYOR
            Ve şimdi de suikast timindeki Ukraynalı ajan Natalya Vovk'un kocası "Andrej Vovk"un kimliği şaşkınlık yarattı. İddiaya göre karısı gibi kendisi de casus olan Bay Vovk, yıllarca Avrupa'da eğitim aldı. Türkçe, Sırpça, Rumence ve Çeçence'yi ana dili gibi konuşur, çok iyi silah kullanırdı. Geçen yıl girdiği bir çatışmada öldürüldüğü söylense de cesedini gören olmadı! Ve Türkler'e benzerliği de gözlerden kaçmadı!



            OLMADI EGE!
            Samsun'da Ege Güney (12), bisikletle eve giderken Alman plakalı aracın altında kaldı. Ağıryaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

            KATİL FERİT
            Erzurum'da sosyal medya fenomeni Ferit Y., evde annesiyle yakaladığı Orhan Taşyürek'i katletti.

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            Haberler Yaşam Kendisinden ayrılan sevgilisini dövdü tehdit etti ancak serbest kaldı
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