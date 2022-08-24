Almanya 'fişini çekeriz' dedi! Türkiye vatandaşını sahipsiz bırakmadı

Aile fertlerinin iddiasına göre Almanya'daki bir hastanede kalan Aydeğer'in tedavisi aksatıldı, hastaya pahalı ilaçlar önerildi. Yetkililerin, "Hastanızı alın, götürün" şeklinde çıkışlarda bulunduğunu ifade eden aile fertleri, çaresiz kaldıkları için hastayı Türkiye'ye getirmeye karar verdiklerini dile getirdi.
AYRIMCILIK YAPILIYOR
Aydeğer'in kayınbiraderi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, "Almanya'daki tedaviden memnun değildik.
Güven sorunu yaşadık. Almanya'da yaşayan Türklere yapılan dolaylı ayrımcılığı gündeme getirmek istiyoruz. Doktorlar ilgisizdi. Tanıyı koymada geç kaldılar. Başka yerlere yönlendirdiler. Randevu sistemi düzgün işlemedi, doktorlarla görüşemedik. Yatağa düşene kadar kayınbiraderimi hastaneye almadılar" ifadesini kullandı.