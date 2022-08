Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar kansere savaş açtı! Son buluşu heyecan yarattı

NASIL TEDAVİ EDIYOR

Prof. Dr. Aziz Sancar, Edu molekülünün beyin kanserini nasıl tedavi edeceğini de anlattı: EdU molekülü bariyerleri aşarak beyne rahat geçiyor. Ama kemoterapi ilaçları, giremiyor. Biz de madem EdU hücrelerini denedik. Beyinde kanserli hücrelerin DNA'sına girer ve nöronlara zarar vermeden tümörü öldürür, sonucuna vardık. Sağlıklı beyin hücrelerine zarar vermiyor. Çünkü beyin nöronları DNA sentezi yapmıyor yani çoğalmıyorlar. EdU yalnızca çoğalan beyin hücrelerini hedef alıyor.