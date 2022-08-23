Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar kansere savaş açtı! Son buluşu heyecan yarattı





TESADÜFEN BULDU...

Laboratuvarda deney yaptığı sırada, EdU molekülünün, beyin kanserlerini tedavi edebileceğini ortaya çıkardı! Prof. Dr. Sancar, keşfiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: İnsan Nukleotid Eksizyon Onarım Sistemi, DNA sarmalında hasar gören bölümü onarıyor. Bunu test tüpünde kanıtlamıştık. İnsan hücresi içinde de böyle mi oluyordu diye merak ettik. Laboratuvar deneylerinde EdU molekülünü kullandık. Molekül, sağlam DNA'da, sanki DNA hasara uğramış gibi etki yapıyor ve onarım mekanizmasını harekete geçiriyordu! Böyle bir etki beklemiyorduk.