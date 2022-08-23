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    Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar kansere savaş açtı! Son buluşu heyecan yarattı

    Nobel ödüllü Türk bilim Sıra deneylerde insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, göğsümüzü kabarttı. Laboratuvarda deney yaparken, tesadüfen önemli bir başarıya imza attı. EdU olarak bilinen molekülün, beyin kanseri hücrelerini yok ettiğini ortaya çıkardı.

    Aziz Beyin mucizesi

    Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, dünyayı değiştiren isimler arasında yer aldı. DNA onarımına yönelik çalışmasıyla 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Çalışmalarına ABD'de devam eden Sancar, geçtiğimiz günlerde ise yine büyük bir başarıya imza attı.



    TESADÜFEN BULDU...
    Laboratuvarda deney yaptığı sırada, EdU molekülünün, beyin kanserlerini tedavi edebileceğini ortaya çıkardı! Prof. Dr. Sancar, keşfiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: İnsan Nukleotid Eksizyon Onarım Sistemi, DNA sarmalında hasar gören bölümü onarıyor. Bunu test tüpünde kanıtlamıştık. İnsan hücresi içinde de böyle mi oluyordu diye merak ettik. Laboratuvar deneylerinde EdU molekülünü kullandık. Molekül, sağlam DNA'da, sanki DNA hasara uğramış gibi etki yapıyor ve onarım mekanizmasını harekete geçiriyordu! Böyle bir etki beklemiyorduk.



    NASIL TEDAVİ EDIYOR
    Prof. Dr. Aziz Sancar, Edu molekülünün beyin kanserini nasıl tedavi edeceğini de anlattı: EdU molekülü bariyerleri aşarak beyne rahat geçiyor. Ama kemoterapi ilaçları, giremiyor. Biz de madem EdU hücrelerini denedik. Beyinde kanserli hücrelerin DNA'sına girer ve nöronlara zarar vermeden tümörü öldürür, sonucuna vardık. Sağlıklı beyin hücrelerine zarar vermiyor. Çünkü beyin nöronları DNA sentezi yapmıyor yani çoğalmıyorlar. EdU yalnızca çoğalan beyin hücrelerini hedef alıyor.



        SIRA DENEYLERDE
        Beyin tümörleriyle ilgili yapılan araştırma, dünyayı heyecanlandırdı. Prof. Dr. Aziz Sancar, ilerleyen günlerde keşif üzerine çalışmaya başlayacağını açıkladı. Önce fareler üzerinde deney yapılacağı, olumlu yanıt alınırsa yöntemin hastalar üzerinde de uygulanacağını vurguladı.

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