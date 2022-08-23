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    Eski eşini nafakasını ödemediği gerekçesiyle kardeşine dövdürttü

    Esengül Dursun, 5 yıl önce ayrıldığı Levent Kuvat’ı nafakasını ödemediği gerekçesiyle kardeşine dövdürttü. Nafakayı ödediğini söyleyen Kuvat, şikayetçi oldu. İşte sizler için derlediğimiz 23 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Nafa’kan’!

    Kocaeli'nde yaşayan Levent Kuvat (42), 2017 yılında 11 yıllık eşi ve bir çocuğunun annesi Esengül Dursun ile yollarını ayırdı. Dursun, mahkemenin kararı olan 1250 liralık nafakanın ödenmediğini ileri sürerek yasal işlem başlattı. Kuvat, eşinin banka hesabında blokaj olduğu gerekçesiyle nafakayı elden ödediğini söyledi. Karara itiraz edince husumet başladı. 2020'de yeniden evlenen Kuvat, Kandıra'ya gezmeye gitti. Sandalyede oturduğu bir anda eski eşinin kardeşi Nihat ve tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle kendinden geçen Kuvat'a yardım etmek isteyen eşini ise saldırganlar "Ölümün benim elimden olacak, seni geberteceğim" diye tehdit etti. Gittiği hastanede burnu kırıldığı belirlenen Kuvat, darp raporu alarak avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Dilek YAMAN DEMİR



    HER SATIRI VAHŞET
    Ankara'da piknik tüpüyle döverek işkence yapan ve darp sonucu 3 yaşındaki oğlunu öldüren Onur Gezer'e istenen ceza belli olurken, talihsiz çocuğun babası tarafından gördüğü eziyet adli tıp kurumu raporunda ortaya çıktı. Vücudunda çok sayıda yara ve morluk tespit edilen Kadir'in kafa kırığı nedeniyle beyin kanaması sonucu öldüğü tespit edildi. Talihsiz çocuğun ölümünden önce duvardan duvara atıldığı, uyuşturucu içirilmeye çalışıldığı belirlendi. Gezer'in, oğlunu canavarca bir hisle öldürdüğü gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi. Dilhan DUMANOĞLU



    KISA MESAFE DAYAĞINA 7,5 YIL
    Ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil'i kısa mesafe yolculuk yapmak istediği gerekçesiyle taksiye almayan ve burnunu kıran taksici Burak D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. El bileği ve çatlaklarında da kırığa sebep olan taksici hakkında 'Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dilek YAMAN DEMİR



        KUŞÇU KAFESTE
        Antalya Kepez'de, D.E. isimli vatandaşın evinden 4 milyon liralık ziynet eşyası çalındı. Polis, yaklaşık 33 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Şüphelilerin E.G., V.K., G.D., F.U. ve E.A. olduğu tespit edildi. Operasyonda şüpheliler yakalandı. Bir süre önce hapisten çıkan E.G., "Kuşçu kafesten çıktı" mesajını yaymıştı. E.G., tutuklanarak yine cezaevine gönderildi.



        122 MİLYON DEVRETTİ
        6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 122 milyon 127 bin lira devretti. 5 bilenler 257 bin 769'ar lira, 4 bilenler 2 bin 148'er lira, 3 bilenler 149'ar lira, 2 bilenler 14 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

        DOLAR EURO'YU SOLLADI
        Doların güçlü seyri ve Avrupa'daki kriz, pariteleri etkiledi. Yaklaşık 1.5 ay sonra Dolar, yine Euro'yu geçti.

        VAN CANINA
        İranlı turistler, Van'a akın etti! Esnaf, Farsça bilen eleman bulmak için harekete geçti.

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        Haberler Yaşam Eski eşini nafakasını ödemediği gerekçesiyle kardeşine dövdürttü
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