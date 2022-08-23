Eski eşini nafakasını ödemediği gerekçesiyle kardeşine dövdürttü

Kocaeli'nde yaşayan Levent Kuvat (42), 2017 yılında 11 yıllık eşi ve bir çocuğunun annesi Esengül Dursun ile yollarını ayırdı. Dursun, mahkemenin kararı olan 1250 liralık nafakanın ödenmediğini ileri sürerek yasal işlem başlattı. Kuvat, eşinin banka hesabında blokaj olduğu gerekçesiyle nafakayı elden ödediğini söyledi. Karara itiraz edince husumet başladı. 2020'de yeniden evlenen Kuvat, Kandıra'ya gezmeye gitti. Sandalyede oturduğu bir anda eski eşinin kardeşi Nihat ve tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle kendinden geçen Kuvat'a yardım etmek isteyen eşini ise saldırganlar "Ölümün benim elimden olacak, seni geberteceğim" diye tehdit etti. Gittiği hastanede burnu kırıldığı belirlenen Kuvat, darp raporu alarak avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Dilek YAMAN DEMİR