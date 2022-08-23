Eski eşini nafakasını ödemediği gerekçesiyle kardeşine dövdürttü

Kocaeli'nde yaşayan Levent Kuvat (42), 2017 yılında 11 yıllık eşi ve bir çocuğunun annesi Esengül Dursun ile yollarını ayırdı. Dursun, mahkemenin kararı olan 1250 liralık nafakanın ödenmediğini ileri sürerek yasal işlem başlattı. Kuvat, eşinin banka hesabında blokaj olduğu gerekçesiyle nafakayı elden ödediğini söyledi. Karara itiraz edince husumet başladı. 2020'de yeniden evlenen Kuvat, Kandıra'ya gezmeye gitti. Sandalyede oturduğu bir anda eski eşinin kardeşi Nihat ve tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle kendinden geçen Kuvat'a yardım etmek isteyen eşini ise saldırganlar "Ölümün benim elimden olacak, seni geberteceğim" diye tehdit etti. Gittiği hastanede burnu kırıldığı belirlenen Kuvat, darp raporu alarak avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Dilek YAMAN DEMİR
HER SATIRI VAHŞET
Ankara'da piknik tüpüyle döverek işkence yapan ve darp sonucu 3 yaşındaki oğlunu öldüren Onur Gezer'e istenen ceza belli olurken, talihsiz çocuğun babası tarafından gördüğü eziyet adli tıp kurumu raporunda ortaya çıktı. Vücudunda çok sayıda yara ve morluk tespit edilen Kadir'in kafa kırığı nedeniyle beyin kanaması sonucu öldüğü tespit edildi. Talihsiz çocuğun ölümünden önce duvardan duvara atıldığı, uyuşturucu içirilmeye çalışıldığı belirlendi. Gezer'in, oğlunu canavarca bir hisle öldürdüğü gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılması talep edildi. Dilhan DUMANOĞLU
KISA MESAFE DAYAĞINA 7,5 YIL
Ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil'i kısa mesafe yolculuk yapmak istediği gerekçesiyle taksiye almayan ve burnunu kıran taksici Burak D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. El bileği ve çatlaklarında da kırığa sebep olan taksici hakkında 'Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dilek YAMAN DEMİR