Müjdeli haberi vermeye giderken felakete neden oldu: 4 yaşındaki Rumeysa'nın acı sonu

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızlarının öldüğünü öğrenen Sancar ailesi sinir krizi geçirdi.



MÜJDELİ HABERİ VERMEYE GİDİYORDU

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.K.A. yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. 2 yıllık evli olan R.K.A.'nın eşine test yaptırdığı ve hamile olduğunu öğrenince yakınlarına müjdeli haberi vermek için gittiği ortaya çıktı.