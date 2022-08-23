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    • Yaşam
    • 23.08.2022 16:53
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    • 23.08.2022 17:22
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    Müjdeli haberi vermeye giderken felakete neden oldu: 4 yaşındaki Rumeysa'nın acı sonu

    Antalya'da otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Rumeysa Sancar yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi. Küçük Rumeysa'ya çarpan sürücünün, eşinin hamile olduğu müjdesini yakınlarına vermeye gittiği öğrenildi.

    Müjdeli haberi verecekti: Küçük Rumeysa’nın acı sonu

    Antalya'da yaptırdığı test sonucu eşinin hamile olduğu müjdesini yakınlarına vermeye giden sürücü R.K.A. yolda 4 yaşındaki Rumeysa Sancar'a çarptı. Minik Rumeysa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ
    Antalya'nın Kepez ilçesi Kırçiçeği Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada annesi ve kardeşleri ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Rumeysa'ya R.K.A'nın kullandığı otomobil çarptı.

    "ALLAH'IM BİR ŞEY OLMASIN"
    Kazanın ardından sürücü hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Gözyaşlarına boğularak, "Allah'ım bir şey olmasın" diye dua etti.

    AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
    Kazanın ardından başından yaralanan Rumeysa Sancar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızlarının öldüğünü öğrenen Sancar ailesi sinir krizi geçirdi.

    MÜJDELİ HABERİ VERMEYE GİDİYORDU
    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.K.A. yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. 2 yıllık evli olan R.K.A.'nın eşine test yaptırdığı ve hamile olduğunu öğrenince yakınlarına müjdeli haberi vermek için gittiği ortaya çıktı.

        YÜREKLERİ DAĞLAYAN SÖZLER
        Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Rumeysa Sancar Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Baba Nezir Sancar, "Allahım kimseye evlat acısı vermesin" sözleri yürekleri dağladı.

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