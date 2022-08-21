Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden kişilere Mike Tyson yumruğu attı

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Rıhtım'da gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca yoldan geçip motorunu parkeden bir motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek adeta Mike Tyson yumruğu attı.