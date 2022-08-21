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    • Yaşam
    • 21.08.2022 13:53
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    • 21.08.2022 13:53
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    Edirne'de yurt dışına çıkarılmak istenen sahte 138 bin 250 dolarlık banknot ve 46 euro sahte madeni para yakalandı

    Edirne'de, polisin araçta yaptığı aramada yurt dışına çıkarılmak istenen 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ve 46 euro sahte madeni para ele geçirildi.

    DHA
    Yurt dışına kaçırılmak istenen sahte 138 bin dolar yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, yurt dışına sahte para götürüleceğini belirledi. Polis, takibe alıp durdurduğu araçta yaptığı aramada, 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ile 46 euro sahte madeni para ele geçirdi.

    Araçtaki şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız 1 tabanca, tabancaya ait, şarjör ile 231 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Edirne'de yurt dışına çıkarılmak istenen sahte 138 bin 250 dolarlık banknot ve 46 euro sahte madeni para yakalandı
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