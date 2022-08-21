Yeşil altın için 7/24 nöbetteler! 12 bin lira ve bir torba fıstıkla evlerine dönüyor

Gözetleme kulelerinde yaşayan bekçiler burada yemek yiyor, burada yıkanıyor. Jandarmanın bilgisi dahilinde motosikletle ya da yaya olarak devriye atan bekçiler, hırsızları düdük çalarak ya da havaya ateş açarak korkutmaya çalışıyor. Bekçiler, gece ellerinde fenerlerle yüzlerce dönümlük arazi içinde turluyor.
JANDARMA DESTEK VERİYOR
Hasat döneminde bahçe sahiplerinin güvenlik önlemlerini arttırdığını kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, "Fıstık iç doldurmaya başladığı dönemden, hasat bitimine kadar bekçilerimizle birlikte tarlada bekliyoruz. Özellikle bizim bölgelerimiz, şehre çok yakın olduğu için hırsızlıkla çok karşı karşıya kalıyoruz.