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    • Yaşam
    • 19.08.2022 11:54
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    • 19.08.2022 11:54
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    Bakırköy'deki Adalet Sarayı önünde bıçaklı kavga

    Bakırköy'deki Adalet Sarayı karşısındaki noterin önünde daire alım satımı konusunda çıkan kavgada bir kişi 4 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

    Bakırköy’deki Adalet Sarayı önünde bıçaklı kavga

    Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki noterin önünde daire alım satımı konusunda çıkan kavgada bir kişi 4 yerinden bıçaklandı. Bakırköy Adalet Adliyesi karşısındaki Bakırköy 40'ıncı Noterliği önünde sabah saatlerinde daire satışı için geldikleri öğrenilen iki kişi arasında kavga çıktı.

    Daire satışı konusunda anlaşmaya varamayınca daire satıcısının alıcıyı kalça ve bacağından 4 kez bıçakladığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Bakırköy'deki Adalet Sarayı önünde bıçaklı kavga
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