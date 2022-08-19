2 yaşındaki kızını öldüren anne mahkemede kendini savundu: İçimde başka biri var





'ÖNCE BAYILDIĞINI SANDIM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mersiye Gök'ün annesi Gönül Alagöz, kızının olaydan 3 hafta kadar önce rahatsızlandığını ve doktora götürüldüğünü belirtti. Önce kendisinin covid olduğunu zannetiklerini, daha sonra psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu anladıklarını kaydeden Alagöz, 1 hafta boyunca yanında kaldığını daha sonra evine gittiğini anlattı. Kızının yanında durduğu zaman ilaçlarını verdiğini belirten Alagöz, kendisinin ayrılmasının ardından ilaçları almadığı için durumunun kötüleştiğini belirtti. Olay günü saat 11.00 sıralarında kızının evine geldiğini ifade eden Gönül Alagöz, "Ben eve gidince kızım benim boynuma sarıldı. Ağlayarak, 'Ben kötü birisi değilim' dedi. Ben çocuğun önce bayıldığını sandım. Kıyafetlerini çıkarıp yıkadım. Sonra gerçeği öğrendim" dedi.



AVUKATI TAHLİYE İSTEDİ

Sanık avukatı İlknur Baş, müvekkilinin uzun yıllar psikolojik sorunları olduğunu ve koronavirüs salgını süresince bu durumun daha da ağırlaştığını belirtti. Müvekkilinin tedavisine çok geç başlandığını anlatan İlknur Baş, "Anne ve babasının da psikolojik rahatsızlık geçirdiğini biliyoruz. Psikolojik rahatsızlıklar kalıtsal olabilmektedir. Müvekkilimin tedavisine cezaevinde devam edilmektedir. Davranışlarını yönlendirme yeteneği yoktur. Cezai ehliyetinin olmadığına dair rapor geleceğini değerlendiriyoruz. Tüm deliller toplanmıştır. Cezaevinde zor şartlarda tedavi olmaktadır. Olaya ilişkin tüm deliller toplanmıştır, müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" dedi. Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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