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    • Yaşam
    • 19.08.2022 11:10
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    • 19.08.2022 11:10
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    Manisa'da feci kaza! Otomobil işçi servis minibüsüne çarptı: 17 yaralı

    Son dakika haberleri... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin, işçi servis minibüsüne arkadan çarptığı kazada 17 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Otomobil işçi servis minibüsüne çarptı: 17 yaralı
    Kaza, saat 01.00 sıralarında, Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çivi fabrikasında çalışan işçileri Salihli'den Alaşehir'e götüren M.A.'nın kullandığı 45 J 5047 plakalı servis minibüsüne A.B. yönetimindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil çarptı. Minibüs şoförü ve 14 yolcu ile diğer araç sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

    Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Alaşehir'deki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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    Haberler Yaşam Manisa'da feci kaza! Otomobil işçi servis minibüsüne çarptı: 17 yaralı
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