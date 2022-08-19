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    • Yaşam
    • 19.08.2022 18:40
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    • 19.08.2022 19:07
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    Antalya'da korkunç kaza! Servis minibüsü ile çekici birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberine göre Antalya'da otel personellerini taşıyan servis minibüsü ile geri dönüşüm kamyonunu taşıyan çekici çarpıştı. Feci kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.

    Servis minibüsü ile çekici birbirine girdi! Korkunç kaza

    Antalya'da otel personellerini taşıyan servis midibüsü ile geri dönüşüm kamyonunu taşıyan çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Midibüsün öne eğilen koltukları kazanın şiddetini gözler önüne serdi.


    Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemer-Antalya yolu üzeri Topçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kızılağaç (22) yönetimindeki üzerinde geri dönüşüm kamyonu bulunan 07 VFB 08 plakalı çekiciye, Seyhmuz F. (61) idaresindeki içerisinde otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsüne arkadan çarptı.

    Kazanın etkisiyle 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, midibüs sürücüsü Şeyhmuz F.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Çoğu yaralı ayakta tedavi edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



    "TRAFİK KİTLENMİŞTİ DURUYORDUM"
    Çekicinin sürücüsü Ömer Kızılağaç, "Trafik kitlenmişti, ben de aracı durdurdum. Midibüs o sıra arkamdan vurdu. Şoför abi virajı aldıktan sonra görmedi herhalde" dedi.



        YARALI LİSTESİ TUTMAYA ÇALIŞTILAR
        Kaza sonrası olay yerine gelen otel çalışanlarının servis midibüsündeki yaralıların isimlerini not etmeye çalıştığı gözlendi. Çalışanların yaralı sayısının fazla oluşundan dolayı bilgilere ulaşmakta güçlük çektiği görüldü.



        ÇARPMANIN ŞİDDETİ KOLTUKLARA YANSIDI
        Öte yandan, kaza sonrası midibüsün koltuklarının tamamının öne doğru olması, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ön tarafı hurdaya dönen midibüs, çekici yardımıyla kaza yerinden alındı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

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