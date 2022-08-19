Antalya'da korkunç kaza! Servis minibüsü ile çekici birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kazanın etkisiyle 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, midibüs sürücüsü Şeyhmuz F.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Çoğu yaralı ayakta tedavi edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.