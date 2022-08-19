Ankara'da sır cinayeti toprağı eşeleyen köpek ortaya çıkardı





KOMŞULARA 'EŞİM BENİ TERK ETTİ' DEMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Ayşen Çöl'ün eşi Durmuş Çöl, gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Çöl, 'mal varlığı' nedeniyle eşi ile tartıştıklarını ve daha sonra başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşini öldürüp, bahçeye gömdüğünü söyleyen Durmuş Çöl, komşularına da Ayşen Çöl'ün, kendisini terk ettiğini söyledi. Çöl, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ayşen Çöl'ün cenazesi de ailesi tarafından toprağa verildi.

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