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    • Haberler
    • 31.08.2022 08:05
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    • 31.08.2022 08:05
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    TOKİ 2022 ucuz iş yeri başvuruları başladı mı? TOKİ ucuz iş yeri başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

    TOKİ ucuz iş yeri başvuru tarihleri ve şartları araştırmaları son günlerde hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde toplamda 204 iş yerinin açık artırmayla satışa sunulacağını açıklamıştı. Peki, 2022 TOKİ ucuz iş yeri ne kadar? 2022 TOKİ ucuz iş yeri başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr

    TOKİ ucuz iş yeri başvuru tarihleri ve şartları araştırmaları son günlerde hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde toplamda 204 iş yerinin açık artırmayla satışa sunulacağını açıklamıştı. Peki, 2022 TOKİ ucuz iş yeri ne kadar? 2022 TOKİ ucuz iş yeri başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    TOKİ'DEN UCUZ İŞ YERİ FIRSATI!

    Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinde yer alan bilgiye göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağlı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini vadeli olarak açık artıma ile satışa çıkaracak.

    TOKİ UCUZ İŞ YERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    TOKİ ucuz iş yeri başvuruları çevrimiçi açık artırma yöntemi ile gerçekleştirilecek.

        TOKİ İŞ YERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; Açık artırmalar 1 Eylül 2022 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. ihaleye internet katılımı için kayıtlar 31 Ağustos 2022 günü saat 10.30'a kadar alınacak.

        TOKİ 204 İŞ YERİ HANGİ İLLERDE?

        Alıcılar dükkanları Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta %50'si peşin, 120 ay vade, Trabzon'da ise %25 peşinat, 120 ay vade ile alabilecek.

        Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.
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        Haberler Haberler TOKİ 2022 ucuz iş yeri başvuruları başladı mı? TOKİ ucuz iş yeri başvurusu nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
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