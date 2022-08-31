TOKİ ucuz iş yeri başvuru tarihleri ve şartları araştırmaları son günlerde hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde toplamda 204 iş yerinin açık artırmayla satışa sunulacağını açıklamıştı. Peki, 2022 TOKİ ucuz iş yeri ne kadar? 2022 TOKİ ucuz iş yeri başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
TOKİ'DEN UCUZ İŞ YERİ FIRSATI!
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinde yer alan bilgiye göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bağlı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 204 iş yerini vadeli olarak açık artıma ile satışa çıkaracak.
TOKİ UCUZ İŞ YERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
TOKİ ucuz iş yeri başvuruları çevrimiçi açık artırma yöntemi ile gerçekleştirilecek.